Can Yaman-Diletta Leotta si sono visti nuovamente, cena romantica e notte in hotel: la FOTO CHI. E’ la notizia di gossip del momento, ci sarebbe del tenero tra la conduttrice televisiva di Dazn e l’attore turco.

Leotta è popolare da anni nel nostro Paese grazie alla sua conduzione di programmi a tema calcistico, lo sport più amato dagli italiani. Yaman invece si è affermato di recente grazie alla sua interpretazione in DayDreamer – Le ali del sogno.

Tre settimane dopo il clamoroso scoop di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica in esclusiva le immagini del nuovo incontro segreto tra l’attore e la conduttrice. Sono a Roma, stesso Hotel della scorsa volta, stesso copione. Cena a mezzanotte e fuga romantica in camera. Tutta la cronaca e le immagini sul numero di Chi in edicola da mercoledì 27 gennaio.

Can Yaman-Diletta Leotta, chi sono? Tutto quello che c’è da sapere.

Come detto, Can Yaman è un attore turco che ha raggiunto la popolarità nel nostro Paese grazie alla commedia romantica DayDreamer – Le ali del sogno. Ha fatto innamorare migliaia di italiane con i suoi modi di fare galanti. Di recente ha preso parte anche a C’è Posta per Te di Maria De Filippi.

Yaman-Leotta, sono single o stanno insieme?

La Leotta, invece, deve la sua popolarità alle trasmissioni calcistiche. Prima su Sky Sport, ora su Dazn, l’app streaming che trasmette alcune partite di Serie A. La Leotta è anche una influencer perché ha milioni di follower sui social network. Entrambi sarebbero single ma a giudicare dalla loro intesa in questi incontri romantici, non si direbbe…