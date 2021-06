Can Yaman e Diletta Leotta divisi da Turchia-Italia: in coppia all’Olimpico per tifare le rispettive Nazionali

Per Can Yaman e Diletta Leotta è stato un “derby dell’amore”. Insieme sugli spalti dello Stadio Olimpico per assistere a Italia-Turchia, debutto degli Europei di calcio, la giornalista di Dazn e l’attore turco hanno tifato insieme per le rispettive Nazionali.

Il match si è concluso sulle note di Tristezza (per favore vai via) con Can Yaman che si porta la mascherina fin sopra gli occhi per non guardare la sconfitta della nazionale turca contro gli azzurri guidati da Roberto Mancini.

Can Yaman e Diletta Leotta, il tifo raccontato nelle Storie di Instagram

A raccontare la serata nelle sue storie di Instagram è stata Diletta Leotta. Prima lo spettacolo inaugurale tra fuochi e fumogeni colorati sulle note del Nessun dorma cantato da Bocelli, poi il tifo accanto al compagno armato di sciarpa della Turchia.

E ancora i festeggiamenti per i gol azzurri insieme a Fabio Rovazzi, infine un video di Can Yaman seduto a fine partita con la mascherina a coprire l’intero volto, con il sottofondo di Ornella Vanoni che canta “Tristezza, per favore vai via”.

L’ironia di Yaman e Leotta è stata molto apprezzata dai follower che in migliaia hanno risposto con affetto alle stories.