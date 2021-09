Can Yaman e Diletta Leotta, rottura tra i due? L’attore turco a Venezia con Moran Atias

Can Yaman dice addio a Diletta Leotta? Secondo i siti specializzati l’amore tra l’attore turco e la conduttrice sportiva sarebbe al capolinea.

Can Yaman e Diletta Leotta, amore al capolinea? L’indizio sui social

L’ultimo post in cui la Leotta appare con l’attore turco risale all’11 luglio, per festeggiare la vittoria dell’Italia agli europei. Da quel post, sui social dei due non v’è traccia. I due, d’altronde, raccontano i tabelloni gossippari, hanno trascorso l’estate lontani: lei ha festeggiato il suo 30esimo compleanno da sola e lui è arrivato a Venezia al fianco dell’attrice israeliana Moran Atias.

A luglio, infatti, si era già parlato di una possibile rottura tra i due.

“Stando a quanto spifferato da Investigatore Social – scriveva il sito specializzato Gossip e Tv – da giorni Diletta Leotta non indosserebbe più l’anello di fidanzamento che le ha regalato Can Yaman qualche mese fa. Un gesto chiaro che proverebbe che la liaison è giunta al termine. Pare che la conduttrice e l’attore dopo un’accesa discussione abbiano deciso di prendere strade differenti”.

La risposta social di Diletta Leotta

Rottura o no, in questi giorni Diletta Leotta ha postato su Instagram una foto in costume distesa in giardino: “L’estate sta finendo e un anno se ne va sto diventando grande lo sai che non mi va”.