Can Yaman e Francesca Chillemi paparazzati insieme. Il settimanale Chi: “Feeling che ha oltrepassato i confini del set?”

Cos’è successo tra Can Yaman e Francesca Chillemi? Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 17 novembre, pubblica alcune immagini di Can Yaman e Francesca Chillemi.

Il feeling ha oltrepassato i confini del set?

Immagini che, secondo il settimanale, “rivelano l’esistenza di un feeling che ha oltrepassato i confini del set” tra i due.

I due attori, che insieme stanno girando la fiction “Viola come il mare”, lo scorso weekend, racconta il settimanale, “sono infatti stati sorpresi mentre, di soppiatto e separatamente, entrano e escono dallo stesso portone del palazzo di Roma dove abita lei quando si trova nella Capitale. Venerdì sera il primo incontro a casa dell’ex Miss Italia: lui arriva, e poco dopo lei esce per fare una spesa veloce. La mattina dopo si vedrà uscire solo Yaman, inconfondibile pur nel tentativo di nascondere la sua identità con il cappuccio del cappotto nero tirato sul viso, gli occhiali da sole e la mascherina”.

Cosa sarà successo?

Can Yaman, racconta Chi, ha in “mano ha un borsone con le sue cose e ad aspettarlo in auto c’è l’amico Roberto, che lo accompagna a casa e gli porta su il borsone. La Chillemi è già partita: all’alba ha preso un treno per raggiungere il compagno Stefano Rosso e la figlia Rania a Milano, con cui passerà il weekend. Domenica sera, quando torna a Roma, la scena si ripete, ma Yaman ha mangiato la foglia e riesce a sfuggire ai flash entrando nel portone della collega a tutta velocità. Stessa cosa lunedì mattina, quando ne esce alle prime ore del giorno. Ma a svelare che ha di nuovo passato lì la notte è il suo borsone, che in tarda mattinata viene prelevato e portato via da un’assistente della Chillemi”.