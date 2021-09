Can Yaman in lacrime, Diva e Donna: “E’ una crisi di nervi dopo l’addio a Diletta Leotta” (foto Ansa)

La rivista Diva e Donna ha pubblicato in prima pagina una foto con Can Yaman in lacrime. Secondo la rivista, il pianto sarebbe stato causato da una crisi di nervi. Sempre secondo Diva e Donna, l’attore sarebbe scoppiato in lacrime dopo essere rimasto da solo (qui la foto).

Can Yaman, chi è l’ex fidanzato di Diletta Leotta

Come scrive Wikipedia, la sua carriera da attore è iniziata nel 2014, ma il successo è arrivato nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan, un ricco uomo d’affari, nella serie televisiva Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, insieme a Özge Gürel. I due recitano anche nel 2020 nella serie Bay Yanlış, Can veste i panni di Özgür Atasoy.

Tra il 2018 e il 2019 invece ha interpretato il ruolo di Can Divit, insieme a Demet Özdemir, nella serie DayDreamer – Le ali del sogno, divenendo popolare.

Chi è Diletta Leotta, la ex fidanzata di Can Yaman

Chiariamo subito ogni dubbio: Diletta Leotta – conduttrice televisiva di Dazn – non è sposata e non ha figli. In passato sarebbe stata molto vicina al matrimonio con il suo ex Mammì ma alla fine la cosa non andò in porto. La sua ultima relazione sentimentale è stata con Can Yaman, attore molto popolare in Italia. Adesso sarebbe tornata single. In passato ha avuto un breve flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario dell’As Roma Dan Friedkin.