Can Yaman, Luca Argentero e Raoul Bova... La foto che fa impazzire le fan: "Qui scoppiano le coronarie"

Luca Argentero, Can Yaman e Raoul Bova in un’unica foto. Insomma: più o meno si è realizzato il sogno di molte donne. “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…” scherza e scrive Luca Argentero postando lo scatto su Instagram.

Cosa sappiamo della foto

Ma come mai i tre si sono ritrovati insieme? Dell’origine della foto poco si sa. Raoul Bova (50 anni), Can Yaman (31 anni), Luca Argentero (43 anni), si sono incontrati per quella che sembra una cena informale in terrazzo e hanno deciso di scattare un’istantanea del momento.

Eppure in molti avevano scritto che tra Luca Argentero e Can Yaman non corresse buon sangue.

Racconta il settimanale Elle:

“I due infatti sono colleghi di set per la serie Sandokan dove l’attore turco interpreta la tigre di Mompracen mentre Argentero veste i panni del suo migliore amico Yanez. Durante le riprese però non tutto era rose e fiori, anzi il settimanale Nuovo ha riportato l’indiscrezione che tra Yaman e Argentero fosse scoppiata qualche divergenza, culminata in lite e in un vicendevole ignorarsi fuori dal set. Quest’estate erano stati visti entrambi in un locale di Gallipoli mentre uno ignorava cordialmente la presenza dell’altro. Ma ecco che a smentire le voci, o dare un segnale di pace, ci pensa la foto pubblicata da Luca Argentero. Che una parte di merito vada anche a Raoul Bova per aver provato a riportare il sereno tra i due amici?”

La reazione delle fan

Tanti, tantissimi, come ovvio, i commenti su Instagram delle fan dei tre attori. “Mi confermate che è legale questa foto prima di dormire?” chiede una ragazza. E ancora: “Un colpo basso per le mie coronarie, il trio delle meraviglie”.