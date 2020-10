Dagospia ha pubblicato la foto di un cantante italiano mentre bacia un uomo. Il volto è oscurato, ma chi è il famoso cantante italiano del bacio gay?

Lo scoop lanciato da Dagospia sul famoso cantante e il bacio gay sta infiammando il web: “Chi è questo famosissimo e assai macho cantante italiano, pizzicato a limonare con passione alla Stazione Centrale di Milano con un virile maschione che non riusciva a controllare le sue mani tanto da strizzargli il culo con cupidigia?”.

Dalla pubblicazione in poi chiunque sta provando a dire la sua sul misterioso artista pizzicato in atteggiamenti intimi con un uomo. Da Mario Venuti a Nek, da Biagio Antonacci a Francesco Gabbani. In tanti hanno provato a dire la loro.

Ma gli utenti tirano in ballo Ligabue

“Il mio cuore non è pronto ad un altro scoop. O chi è? A me sembra Ligabue”, scrive qualcuno. Ed è proprio su quest’ultimo che si sono concentrati molti commenti. Per il popolo di Twitter il misterioso cantante sarebbe il rocker Ligabue, 60 anni sposato dal 2013.

Così i fan spiegano: “Nek ha il braccio destro tatuato. Gli anelli (mano destra) sono quelli del Liga”. “Sicuramente è un cantante che ama svariati braccialetti al polso e vistosi anelli all’anulare. E Ligabue ha sempre sia bracciali che anellone. Però c’è anche Renga, ma il fisico non mi sembra il suo e poi… sul ‘brizzolato’ non ci siamo”, “Io pensavo a Curreri o a Rosario Fiorello ma guardando bene l’anello, lo stile e braccialetti secondo me 100% Liga. Se è vero tanti auguri a Ligabue per la sua nuova vita”. (Fonte Dagospia).