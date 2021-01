Carla Bellucci, niente regali ai figli per Natale ma spende 8mila euro per sé: “I mariti non vogliono una mummia”

L’influencer Carla Bellucci fa discutere perché a Natale non ha fatto regali ai figli, ma ha speso ben 8mila euro solo per se stessa. A suo avviso infatti le mamme dovrebbero mettere se stesse al primo posto per impedire che i loro uomini si allontanino: “Penso che le mamme che viziano i loro figli e non spendono soldi per se stesse normalmente si lascino andare. Ecco perché finiscono per divorziare e i loro uomini si allontanano. Nessuno vuole una mummia, devi lavorare per avere un bell’aspetto e le mamme che viziano i loro figli non lo fanno”.

La Bellucci si è “regalata” svariati svariati trattamenti estetici e ha comprato dei vestiti. Poi, intervistata dal Sun, ha spiegato che ai figli è giusto non regalare nulla perché devono guadagnare come lei, sui social. I figli Tanisha e Jayden hanno 15 e 13 anni.

La spiegazione di Carla Bellucci

“Viziare i bambini a Natale è sbagliato. Penso che i genitori che viziano i loro figli quest’anno siano ipocriti. Sono una mamma brillante e sto usando questo Natale con restrizioni anti Covid come lezione di vita. Voglio che i miei figli diventino star dei social media“. Infine, parlando della pandemia, ammette: “Il lockdown mi ha stressato, quindi ho bisogno di viziarmi. Ho sempre comprato cose carine ai bambini a Natale nel corso degli anni. Adesso è arrivata l’ora della mamma”. (fonte SUN)