MILANO – Carlo Cracco e Rosa Fanti hanno annunciato le nozze per il 2018. Il famoso chef e la compagna da cui ha avuto due figli si sposeranno nei prossimi mesi e l’atto di nozze è stato depositato sul sito del Comune di Milano. Insomma i due si sposeranno a Milano, ma nessuna data ufficiale è stata indicata nell’atto dalla coppia che ormai convive da 10 anni.

A raccontare come è nata la loro storia d’amore nel 2008 era stata proprio Rosa Fanti, che ha 17 anni in meno del noto chef, sulle pagine di Vanity Fair:

“«Ci siamo guardati e capiti in tre secondi». È così che Rosa Fanti aveva descritto il colpo di fulmine con Carlo Cracco a Vanity Fair, quando dieci anni fa le loro strade si incontrarono per la prima volta. Ora, dopo aver dato alla luce due figli, Pietro e Cesare, e aver costruito un’unione saldissima, la notizia: Carlo e Rosa si sposeranno nel 2018”.

Dopo 10 anni passati insieme, la coppia sembra sempre più unita nonostante le differenze, come ha spiegato la stessa Rosa:

“«Siamo molto diversi, ma complementari. Condividiamo tanto, lavoro e famiglia, ci confrontiamo spesso, ma siamo autonomi. Ognuno mantiene i suoi spazi», ci ha confidato Rosa prima che la lieta notizia facesse il giro del web. Il 2018, per la famiglia Cracco, sarà un anno propizio: l’apertura del nuovo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele («È la realizzazione di un sogno e della sua passione»), la cura del nuovo progetto di Garage Italia in compagnia di Lapo Elkann e, ora, le nozze. Un amore sempre più grande e che, adesso, si arricchirà di un nuovo tassello e un nuovo sigillo”.