ROMA – A neppure 48 ore dalla conquista del titolo è già presunto scandalo per Carlotta Maggiorana, vincitrice di Miss Italia 2018. La 26enne di Cupra Marittima (Ascoli) è la prima reginetta sposata: lui è l’imprenditore Emiliano Pierantoni. In un’intervista esclusiva al settimanale Oggi la miss parla a cuore aperto del marito, della maternità e della perdita del padre. Ma poi è la stessa rivista a scovare foto imbarazzanti nel suo passato.

Nella lunga chiacchierata col settimanale la nuova Miss Italia confessa innanzitutto il suo desiderio di formare una famiglia. “Io ed Emiliano vogliamo un figlio – dice – Lui ci tiene tantissimo e non vuole aspettare troppo. Quindi, va bene la carriera, ma ho messo in conto una pausa per la maternità”. Poi ripercorre la lunga gavetta che l’ha portata a conquistare la fascia e la corona. Aveva 16 anni quando ha perso il papà: “Mi volevano al Bolshoi, ma la morte di mio padre mi ha sconvolto e ha scombussolato i piani”. Poi sono arrivate le prime apparizioni in tv, ha partecipato a programmi di spicco come Affari tuoi e Paperissima e recitato nel film “Tree of life”, con Brad Pitt e Sean Penn, in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e nella fiction “Onore e rispetto”.

Ma è poi lo stesso settimanale a svelare un incidente di percorso. La rivista ha scovato delle foto senza veli della nuova Miss che potrebbero costarle il titolo. Il regolamento del concorso vieta infatti espressamente questo genere di scatti: le concorrenti non devono “essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti”.

Le foto sarebbero state scattate durante il backstage di un servizio di shooting del 2015 sul litorale romano: nelle immagini Carlotta si copre con i capelli e una foglia di palma. Ma non sono le uniche foto osé della reginetta: Carlotta Maggiorana aveva vinto anche il titolo di Miss Grand Prix 2009 e posato per il calendario sexy del concorso.