ROMA – E’ di nuovo bufera su Carlotta Maiorana, eletta Miss Italia 2018 lo scorso 18 settembre. Ancora una volta è il settimanale Oggi a puntare i riflettori sulla reginetta di bellezza, pubblicando nuove foto che la ritraggono in pose osé.

Già a meno di 48 ore dall’incoronazione, la stessa rivista aveva scovato alcune foto di nudo della 26enne marchigiana, che avevano messo a rischio la validità del titolo appena conquistato. Il regolamento del concorso vieta infatti espressamente questo genere di scatti: le concorrenti, si legge, non devono “essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti”.

Alla fine è stata la stessa Miss a porgere le sue scuse e la commissione di garanzia di Miss Italia le ha accettate di buon grado, dando parere “di non incompatibilità” delle immagini in questione con il possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso. Di conseguenza, Carlotta ha potuto conservare la corona.

Ora però il settimanale Oggi torna alla carica, pubblicando nuove foto osé. Nei nuovi scatti la Miss indossa un corpetto striminzito borchiato e slacciato sul davanti, con uno slip piuttosto ardito. In un’altra invece posa di spalle in topless e uno slip brasiliano. In un’altra ancora mostra la giarrettiera in abito da sposa. La domanda, che il settimanale si pone, sorge spontanea: “E adesso come la mettiamo?”. Chissà se a questo punto, il concorso di bellezza che si è mostrato già magnanimo con la Miss, non decida di cambiare le regole, fin troppo pudiche, per le reginette nell’era di Instagram.