Carlotta Mantovan confessa: "Dopo la morte di Fabrizio Frizzi..."

ROMA – Intervistata dal settimanale “Oggi”, Carlotta Mantovan ha ringraziato Antonella Clerici per l’opportunità che le ha concesso di lavorare a “Portobello”. Diventare protagonista del remake dello storico varietà condotto da Enzo Tortora è, per la vedova di Fabrizio Frizzi, un modo per tornare a vivere la vita a partire dal lato professionale: “Sto tornando a vivere, fare la trasmissione con Antonella è una gioia che va oltre il lavoro, perché ne sentivo la mancanza e perché saremo noi due”.

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, una delle persone che ha mostrato maggiore vicinanza nei confronti di Carlotta è stata proprio Antonella Clerici: “Gli amici veri mi hanno aiutato tanto, mi hanno sostenuta e protetta. Io ho ricevuto tanto affetto dalla gente, non posso fare altro che ringraziare tutti”.

E ancora: “Ho vissuto in maniera riservata la mia vita con Fabrizio e voglio fare altrettanto adesso. Di tutto quello che è accaduto non riesco ancora a parlare. Tutto il tempo che ho, voglio dedicarlo solo alla mia bambina”.