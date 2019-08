Carolina Crescentini incinta di Motta? Lei rifiuta il vino e quel pancino...

ROMA – La storia d’amore tra Carolina Crescentini e Francesco Motta potrebbe riservare dolci sorprese. I due in vacanza a Taormina avrebbero però fatto insospettire i fan. L’attrice infatti nasconderebbe la pancia e rifiuterebbe di brindare con del vino. Cicogna in arrivo?

La coppia, come riporta il settimanale Nuovo, è stata paparazzata a Taormina e, quello che avrebbe insospettito i fotografi presenti sul posto, sarebbe stato il fatto che l’attrice 39enne si sia sempre mostrata in pubblico vestendo abiti lunghi e molto ampi. I paparazzi più attenti avrebbero anche notato che Carolina avrebbe più volte rifiutato il vino per brindare con gli amici preferendo l’acqua.

Già qualche mese fa si era parlato di un matrimonio avvenuto segretamente. A riguardo, però, il cantante aveva replicato: “Siamo una bella squadra, il suo supporto per me è importante. Ho sentito di un presunto matrimonio, ci tengo solo a dire che io Carolina la sposo tutti i giorni. È fantastica”. Nessuna conferma all’indiscrezione ma al tempo stesso nessuna smentita. Solo il tempo potrà svelare se la coppia, ben presto, diventerà una famiglia. (fonte NUOVO)