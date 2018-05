ROMA – Lo sapevate che Caterina Balivo ha rifiutato le avances di un noto playboy? A lanciare lo scoop a Detto Fatto è stato Giovanni Giacci, nel corso della puntata di mercoledì 30 maggio.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nella sua consueta rubrica il costumista ed ex concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato di famosi casanova che hanno fatto sospirare numerose soubrette e non solo.

“Caterina – ha detto Ciacci – è l’unica ad aver detto No a un famoso playboy…”. La Balivo ha risposto con un sorriso sibillino, senza proferir parola. Ma il buon Ciacci ha continuato a insistere: “Per essere playboy – ha detto – devi essere molto ricco e quello che ha corteggiato Caterina lo è veramente”. A quel punto la conduttrice ha replicato ironia: “Ora però è vecchiarello”.

Quindi Ciacci ha aggiunto un altro particolare: “Ha corteggiato anche Naomi Campbell…”. Nessuno dei due ha voluto svelarne l’identità, ma sui social è subito scattato il toto nomi. Il più quotato, a detta dei fan, sarebbe Flavio Briatore: che sia stato proprio lui a incassare un due di picche dalla Balivo?