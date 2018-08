ROMA – Caterina Balivo ha messo in apprensione i suoi follower, pubblicando su Instagram una frase criptica: “Stamattina sorrido per dire grazie alla vita… un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il messaggio è accompagnato da una foto della stessa Balivo sorridente in costume intero blu: un sorriso che induce comunque a pensare che tutto (qualunque cosa sia) è finito per il meglio. Sicuramente la conduttirce Rai utilizzerà il suo nuovo programma pre raccontare al pubblico cosa le è capitato. Per il momento mantiene il silenzio, e in una storia di Instagram dice: “Devo metabolizzare”.

Attualmente la Balivo si trova in Toscana, nei pressi dell’Argentario, per le vacanze: proprio lì ha festeggiato il compleanno della figlioletta Cora.