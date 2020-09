Caterina Bernal su Chi racconta del suo flirt con Ignazio Moser: “Un mio amico mi ha detto che lui voleva conoscermi”.

In un’intervista al settimanale Chi Caterina Bernal parla del suo flirt con Ignazio Moser. La modella racconta che Ignazio si è presentato come una persona single, che ha parlato in spagnolo con lei, dopo aver scoperto che era argentina.

“Eravamo al Phi Beach – spiega a Chi – Ignazio era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mio. Parlava con lei, che aveva conosciuto lì, ma guardava me. Poi un amico in comune di entrambi, Nicola. mi ha detto che lui voleva conoscermi. Io ho pensato: “Ma non è serio un ragazzo che parla con un’altra e fissa me”. Pochi secondi e me lo sono trovato al tavolo”.

Poi un ballo e lo scambio dei contatti. Caterina racconta quello che è successo dopo:

“Iniziamo a scambiarci messaggi di continuo e lui mi spiega che doveva andare a Lisbona a fare una campagna e poi sarebbe venuto a trovarmi a Madrid. Inizia anche a mettere like su Instagram alle mie foto. Si comporta come un corteggiatore molto carino… del resto è anche un bel ragazzo. Quindi penso che faccia sul serio e lo aspetto a Madrid”. (Fonte Chi).