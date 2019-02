SANTA CRUZ DE TENERIFE – “Se rinasco in un’altra vita voglio essere un cavallo così, con il pise*** fuori”: Cecilia Rodriguez non si trattiene. Questo il suo commento vedendo il cavallo con cui ha dovuto girare l’ultima campagna di moda per la linea Me Fui, che ha creato insieme alla sorella Belen Rodriguez.

Belen e Chechu sono andate nella bellissima isola di Fuerteventura, alle Canarie, per lo shootin fotografico. E Cecilia è dovuta salire in sella ad un cavallo. Lo ha fatto senza scomporsi, con una certa naturalezza. Ma prima di montare si è lasciata scappare un commento che la rete non ha perdonato: “Voglio dire che in un’altra vita vorrei essere un cavallo così come questo, col pisello fuori”, ha detto indicando le parti intime dell’animale.

Il video è stato postato su Instagram e ovviamente i commenti degli utenti sono stati moltissimi.