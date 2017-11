ROMA – In un’intervista esclusiva a Silvia Toffain, Cecilia Rodriguez ha raccontato la sua verità rispetto alla fine della storia con Francesco Monte e la sua love story con Ignazio Moser.

“Non ci siamo ancora visti con Francesco, non me la sento ancora. Non penso di dovergli dare delle spiegazioni, ma una chiacchierata con lui la farò per rispetto della nostra storia”.

Un rapporto durato quattro anni in cui i due pensavano in grande. “Io e Francesco ci siamo amati alla follia, volevamo sposarci, ma quando sono entrata nella casa c’erano già problemi e incomprensioni che andavano risolti. Non mi sentivo più libera, non ero io. Abbiamo due modi completamente diversi di affrontare la vita Poi nella casa ho iniziato a non sentire più la sua mancanza”.

Sono stati giorni difficili quelli nella casa del Grande Fratello per Cecilia, prima che facesse un po’ di chiarezza nella sua mente e nel suo cuore. Un aiuto ovviamente è arrivato dall’ex-ciclista: “Per i primi cinquanta giorni non sono stata bene, quando stavo male ogni volta che Ignazio si avvicinava e mi sorrideva, mi passava tutto, poi ho iniziato a farmi qualche domanda in più”.

Una volta che c’è stato il tanto atteso chiarimento con Francesco, la sorella di Belen ammette di essersi sentita libera: “Ho avuto il coraggio di fare quello che avevo voglia di fare, prendendomi tutte le responsabilità. Ho cercato di chiudere una storia, in un contesto sbagliato, in un modo sbagliato, ma è successo. In ogni caso quello con Ignazio è un innamoramento, non un’infatuazione”.

Infine, l’ennesimo chiarimento sulla vicenda dell’armadio: “Non è successo niente, solo un bacio. Sono indignata per le cose che sono state dette. È la cosa che mi ha fatto più male sapere da quando sono uscita”.

Qui il video dell’intervista a Verissimo.