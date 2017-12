ROMA – Cecilia Rodriguez torna a parlare dell’ex fidanzato Francesco Monte, lasciato in diretta televisiva dalla casa del Grande Fratello Vip per il coinquilino Ignazio Moser. E se pensate che la sorellina di Belen sia pronta a chiedere scusa, vi sbagliate. La Rodriguez dell’ex fidanzato dice: “Non è il poverino della situazione, vi racconto come si comportava”.

Cecilia in una intervista a Nuovo Tv ha svelato alcuni retroscena della storia naufragata con l’ex tronista, sottolineando che i problemi tra i due erano sorti ben prima del reality show e dell’arrivo di Ignazio:

“Io non mi sono giustificata con lui durante il confronto, lui non è il poverino della situazione. Per molto tempo Francesco si è dedicato al suo lavoro, mi ha trascurata e io sono mi sono allontanata. Sono convinta di meritare la felicità che ho trovato accanto a Ignazio. Prima di entrare nella Casa nutrivo qualche dubbio sui miei sentimenti per Francesco. Litigavamo tanto per gelosia e anche per incomprensioni caratteriali. Dentro la Casa ho trovato il coraggio di prendere una decisione. Monte sa che tra noi c’erano problemi”.

D’altronde lo stesso Monte, prima che la rottura fosse inevitabile, aveva parlato del suo sogno di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare recitazione e si diceva concentrato sulla sua carriera e sperava che Cecilia lasciasse tutto per seguirlo.