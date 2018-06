ROMA – Cecilia Rodriguez si racconta. La sorellina di Belen Rodriguez, reduce dal Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Giorno in cui parla del rapporto con la sorella maggiore, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] della sua relazione con Ignazio Moser e della rottura con Francesco Monte mentre era nella Casa di Cinecittà.

Cecilia ha ripercorso i ricordi di infanzia:

Poi Belen si è trasferita in Italia, e due anni fa anche Cecilia l’ha seguita. Ma la fama per lei è arrivata con il Grande Fratello:

“Quando andiamo in giro Ignazio (Moser, figlio del ciclista, il suo attuale fidanzato, ndr) ogni tanto mi chiede: ‘ma anche prima ti fermavano così spesso? ’. La partecipazione al Grande Fratello ha cambiato la mia esistenza. Dentro la Casa non puoi confidarti con nessuno, non hai parenti o amici con cui scambiare un’opinione. Sei da sola, e da sola devi prendere ogni decisione. Quello che dicevo veniva ripreso dalle telecamere, e non volevo far uscire niente davanti a milioni di spettatori. Pensavo di risolvere la situazione a casa mia, una volta uscita, ma è stato impossibile. Per 27 anni mi sono sempre comportata in modo da non dispiacere o offendere nessuno, invece lì ho preso una decisione se vogliamo egoistica, cioè di pensare a me stessa, a quello che volevo davvero. Forse ho sbagliato il modo e il contesto, ma questo ero quello che volevo. Probabilmente se tutto fosse accaduto fuori dal Grande Fratello non sarebbe successo niente, perché comunque si cerca di recuperare, ci si confronta, si discute”,