ROMA – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto sposi nel 2018? L’anello apparso al dito della sorellina di Belen Rodriguez mentre festeggia il Capodanno a Montecarlo col fidanzato conosciuto al Grande Fratello Vip fa pensare che i fiori d’arancio per la neo-coppia siano molto vicini.

Solo un regalo di Natale tempestato di brillanti e decisamente costoso per Cecilia Rodriguez o una vera e propria promessa di matrimonio? Al momento non è dato saperlo, ma i due danzano allegri e appaiono felici sui social network, come scrive il sito Sussidiario.net: