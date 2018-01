Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Matrimonio figli, tradimenti. Ecco cosa pensiamo”

ROMA – Sulla relazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, nata durante il soggiorno nella Casa del Grande Fratello Vip, si è detto molto. Ora, a quanto pare, è sempre più stabile e va a gonfie vele. Lo assicurano i diretti interessati che, ospiti di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, hanno parlato di matrimonio, figli e tradimenti.

Ecco cosa pensa la coppia tra le più chiacchierate del momento. “Al momento non sentiamo l’esigenza di pensare al matrimonio, bensì a vivere con spensieratezza la nostra storia cercando di passare la maggior parte del tempo insieme” A dirlo è Cecilia a nome di tutti e due. La sorella di Belen però, aggiunge di non escludere di pensare ad un figlio: “Ci piacerebbe avere un bambino, tra dieci anni mi vedo madre di tre figli”.

Capitolo tradimento. Su questo tema, Ignazio e Cecilia la pensano allo stesso modo: “Scoprirlo fa male, ma è anche doveroso saper fare delle scelte, per questo è meglio saperlo”. In studio, oltre alla coppia è presente Francesco Moser, il padre di Ignazio. Ecco cosa ha detto il campione di ciclismo dei due: “Pensavo che la storia finisse con la fine della trasmissione, invece sono andati avanti e spero che continuino ad andare d’accordo. Avrei preferito che seguisse le mie orme, – ha proseguito Moser – ma il ciclismo richiede fatica ed impegno costante, mentre lui preferiva andare in discoteca. Ha un diploma in agraria e potrebbe dirigere la nostra azienda di famiglia, ovviamente a settembre ci sarà la vendemmia e anche Cecilia parteciperà”.