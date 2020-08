Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi, c’entra Diletta Leotta?

Secondo il settimanale Oggi ci sarebbe Diletta Leotta nella crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lui e la conduttrice sarebbero stati insieme una sera in Sardegna.

Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non corre più buon sangue, questo è certo. I due dopo anni sono in crisi. Secondo Oggi dietro la crisi tra la sorella di Belen e l’ex ciclista potrebbe esserci proprio Diletta Leotta che in queste settimane ha chiuso la storia con il pugile Daniele Scardina.

Stando a quanto riportato proprio da Oggi, Ignazio Moser avrebbe incontrato Diletta Leotta in Costa Smeralda.

“Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo“. Questo scrive Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di gossip che ha sottolineato come Ignazio Moser, “complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.

La lite tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’ex ciclista e la soubrette, qualche sera fa hanno litigato in pubblico al Just Cavalli di Porto Cervo. È stata l’ultima puntata della love story: i due, dopo quell’episodio si sarebbero detti definitivamente addio.

Ignazio però, recentemente ha pubblicato su Instagram una storia in cui appare un breve filmato di un cantante che interpreta dal vivo il celebre brano di Alan Sorrenti ‘Tu sei l’unica donna per me’.

Una canzone che suona come una dedica romantica e che ha ricevuto anche il “like” di Veronica, la mamma di Belen e Cecilia Rodriguez. Staremo a vedere gli sviluppi. (Fonte Oggi).