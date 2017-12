ROMA – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell’ennesimo selfie intimo dell’allora ancora breve storia. La sorella di Belen e il figlio dell’ex ciclista si sono immortalati a letto e hanno dato vita ad un’altra gag social: Ignazio rassicura che la ragazza ha dormito e annuncia che la porterà in montagna: “Non mi sopporta, mi vuole ammazzare, mi vuole buttare giù”, replica la Rodriguez.

Detto fatto, i due sono andati in un resort con tanto di Spa a Cortina: insieme a loro Giulia De Lellis, con la quale i due hanno stretto amicizia nella casa del Grande Fratello Vip, accompagnata dal suo “storico” fidanzato Andrea Damante. I quattro non perdono occasioni di testimoniare le loro vacanze sulla neve a botte di foto e tag.

Negli ultimi giorni un video pubblicata da Moser aveva fatto storcere il naso ad alcuni: Ignazio aveva ripreso (da dietro, è da specificare) Cecilia senza reggiseno. Lo scatto casalingo aveva fatto rapidamente il giro dei social e più di uno si era chiesto se non fosse il caso di far rimanere queste immagini nella sfera privata. Ma si sa, una delle frasi più appropriate da associare allo show business è “l’importante è che se ne parli”…