Cecilia Rodriguez, incidente in bici a Milano: mostra le ferite dopo essere stata soccorsa

Cecilia Rodriguez ha avuto un piccolo incidente in bici a Milano. La modella argentina e sorella di Belen lo ha raccontato in una serie di storie su Instagram, in cui ha mostrato la medicazione.

Incidente in bici per Cecilia Rodriguez a Milano

“Oggi mi sentivo molto carica e per la prima volta ho preso la bici per fare un bel giro per Milano. Sono stata anche al parco dove ho fatto gli addominali. Poi nel pomeriggio sono andata dal dentista sempre in bici, ma sono caduta. Per fortuna l’equipe del mio dentista mi ha medicato tutte le ferite”. Cecilia ha mostrato anche il braccio medicato. Poi ha concluso: “Adesso sono uscita dal dentista e piove… Ma chi me l’ha fatto fare a uscire in bici?”. La showgirl argentina sta bene, anche se la giornata non è stata particolarmente fortunata.

Cecilia Rodriguez annuncia una nuova linea di abbigliamento

Cecilia Rodriguez, negli ultimi tempi, ha anche annunciato una sua nuova linea di abbigliamento, “Hinnominate”. Alcune voci hanno anche dichiarato che anche Cecilia insieme alla sorella lavorino direttamente per la linea, soprattutto per la parte social, scegliendo le foto o le stories da postare sul profilo del brand. Insieme al fratello Jeremias si sono lanciati in questa nuova avventura che li vedrà tutti e tre protagonisti. La linea comprenderà abiti sia per uomo che donna. L’idea nasce dall’accordo tra “Dream Project Spa” e i fratelli Rodriguez.