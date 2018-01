Cecilia Rodriguez: “Dopo la scena dell’armadio, Belen mi ha detto…”

ROMA – Ospite di Massimo Giletti, Cecilia Rodriguez ha parlato della sua storia d’amore con Ignazio Moser e della famigerata scena dell’armadio.

Cecilia ha confessato per la prima volta quale è stata la reazione della sorella: “Il pezzo vero non l’hanno mai mandato, ne hanno mandato un altro con rumori che né io né lui abbiamo fatto, era una cosa montata. Io ho una dignità, anche se non è sembrato in quel momento. C’era anche mio fratello! La gente è cattiva e non ha niente da fare. Mia sorella mi ha detto mi rovini la carriera”.

Cecilia e Ignazio hanno poi confessato qualche particolare intimo: “Lo abbiamo fatto nei camerini di Mediaset”.