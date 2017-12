MILANO – Passione caliente anche a Natale per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che non smettono di stupire il loro pubblico con dettagli più o meno voluttuosi della loro storia d’amore, nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip.

Dopo la chiacchieratissima scena dell’armadio e l’intervista doppia alle Iene, in cui i due fidanzati non hanno nascosto di vivere una passione ormai irrefrenabile, Cecilia e Ignazio si sono resi protagonisti di un nuovo video hot.

Per la verità la protagonista è soltanto lei, nuda in cucina. La bella argentina è stata ripresa da Moser mentre prepara un caffè in topless. Ma ancora una volta le immagini un po’ troppo spinte hanno scatenato polemiche tra i fan. Non sono in pochi quelli che le hanno trovate davvero di poco gusto. Anche perché a postare le immagini è stato lui e non lei. Insomma, una mossa non proprio galante.

