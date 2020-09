Sullo stesso volo ci sono, per pura casualità, Cecilia Rodriguez, Stefano De Martino e Giulia De Lellis. Tutti e tre sono legati dallo stesso nome, quello di Belen.

Cosa succede se sullo stesso volo ci sono Cecilia Rodriguez, Stefano De Martino e Giulia De Lellis? Succede che i primi due discutono e debba intervenire la terza a mettere calma.

Tutti e tre sono in qualche modo con i loro destini incrociati. Cecilia è la sorella di Belen. Stefano De Martino è stato il marito di Belen con cui ha avuto anche un figlio, Santiago. Poi c’è stato un ritorno di fiamma dopo la separazione ma alla fine lui l’ha lasciata. E Giulia De Lellis? Anche lei c’entra con Belen in quanto ex fidanzata di Andrea Iannone prima che lui si mettesse proprio con la showgirl argentina.

Ma torniamo su quel volo

Il fatto sarebbe avvenuto sul volo Napoli-Linate la sera del 31 agosto. “All’imbarazzo del ballerino corrisponde una dura reazione della Ceci, che lo invita a cambiare poltrona”, si legge sul settimanale Oggi, a cui è stato spifferato il retroscena.

Ma i pettegolezzi non si fermano qui: “La fortuna vuole infatti che sullo stesso volo ci fosse anche Giulia De Lellis, ex di Andrea Iannone, storico fidanzato di Belen, che invita Stefano ad accomodarsi nella sua stessa fila. Tra i due chiacchiere, grandi risate e feeling”.

Piccolo particolare. Nessuno dei tre se la passa bene sentimentalmente in questo periodo. Cecilia Rodriguez infatti è in crisi con Ignazio Moser. La De Lellis è in crisi ancora una volta con Andrea Damante. Stefano De Martino nonostante abbia lasciato Belen, pare sempre che venga accostato alla sua ex moglie… (Fonte Oggi).