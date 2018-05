ROMA – Chanel Totti festeggia l’undicesimo compleanno. E mamma Ilary Blasi la porta al centro estetico. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] La secondogenita dell’ex presentatrice de Le Iene e di Francesco Totti ha festeggiato in un centro estetico di Roma i suoi 11 anni. Uno spa party, come usa ormai tra le giovanissimi.

Così lunedì 14 maggio Chanel e le sue amichette si sono ritrovate al Femme Nailbar Beauty Store & Hairdresser, famoso centro estetico di Roma, nel quartiere Eur, dove la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi si è intrattenuta tra manicure e trattamenti ai capelli.

Al party c’era anche Ilary Blasi, che ha chiacchierato con le mamme delle amichette della figlia mentre le ragazzine si divertivano. C’è stato anche tempo per il tradizionale taglio della torta. Tutto documentato da una foto postata sui social. Con i fan che sottolineano la grande somiglianza tra Chanel e Totti.

L’ex capitano della Roma e l’ex Iena hanno tre figli: Christian, nato nel 2005, Chanel, nata nel 2007, e Isabel, nata nel 2016.