Il giornalista Claudio Sabelli Fioretti interviene sul caso di Chanel Totti, finita in costume sulla copertina di Gente.

Claudio Sabelli Fioretti sul Fatto Quotidiano parla del costume di Chanel Totti e scrive: “Consentire alla bimbetta di esporlo all’aria (il lato b ndr.), come ha fatto il papà, potrebbe essere dannoso, lo sconsiglio a tutti i papà del mondo perché potrebbe causare un raffreddore. Altro che “sessualizzazione” (sessualizzazione?) come ha detto Francesco Totti, quello che sputò sull’avversario”.

“Per questo – prosegue – ci permettiamo di consigliare alla bimba Chanel la prossima volta, anche contro l’opinione del papà, di indossare lunghi mutandoni di lana che non espongano il suo culetto all’aria aperta e non perché i porcelloni italiani potrebbero essere portati a sessualizzare, ma perché i culetti scoperti sono inutili e pericolosi per la salute. E poco raffinato”.

Quindi i due Ps per concludere: “Ps: invito comunque la direttrice di Gente, Monica Mosca, a smetterla di sessualizzare. È ancora meno raffinato che mostrare il culetto della figlia tredicenne. E meno raffinato che sputare sugli avversari. Pps: Qualcuno sa se la bimba Chanel, la figlia di Francesco Totti, quello che sputò sull’avversario, ha mai perdonato il papà per averla chiamata Chanel? Forse andare in giro a culetto scoperto è la sua vendetta?”.

Un articolo che farà sicuramente discutere anche perché Claudio Sabelli Fioretti è un tifosissimo della Lazio…

La direttrice Monica Mosca si scusa

Alla fine sono arrivate le scuse di Monica Mosca, direttrice del settimanale Gente, che nei giorni scorsi ha messo in copertina la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, Chanel Totti, 13 anni.

“Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia”, ha detto all’Ansa Mosca.

“Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia. Era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”, la tesi di Mosca.

Anche se i toni dell’articolo riferiti alla ragazzina di 13 anni erano i seguenti: “Chanel diventerà più bella di mamma Ilary. Alta, bionda, atletica, occhi di ghiaccio, labbra carnose: le secondogenita del leggendario numero 10 giallorosso è già un incanto e fa concorrenza all’ex letterina. Le due sembrano gemelle. A vederla in costume, non c’è dubbio: è già una piccola donna. Ama la ginnastica e le immersioni e il fisico ringrazia”. (Fonte Il Fatto Quotidiano).