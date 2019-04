Charlize Theron: “Cerco un fidanzato. Sono scandalosamente disponibile”

ROMA – Charlize Theron cerca fidanzato. L’attrice sudafricana lo annuncia nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Entertainment Tonight. La 43enne ha dichiarato di essere single da troppo tempo e soprattutto di essere “scandalosamente disponibile”. La star sembra avere delle difficoltà a trovare un nuovo compagno: “Sono stata single per dieci anni, credo che sia abbastanza: qualcuno dovrebbe farsi avanti e provarci”.

Premio Oscar come miglior attrice nel 2004 per Monster, la diva è reduce dalla lunga relazione con Sean Penn. Madre di due bimbi adottati di 7 e 3 anni, Charlize Theron ha ammesso di non aver avuto alcun interesse nel trovare un nuovo compagno mentre i suoi figli erano piccoli, ma ora vorrebbe trovare nuovamente l’amore: “Non avevo alcun interesse nel frequentare qualcuno con i miei figli piccoli: non è stato neanche difficile, il mio corpo e la mia mente mi dicevano di essere solo soddisfatta al 100 per cento di essere una madre”.

A Charlize Theron negli ultimi mesi era stato attribuita una storia con Brad Pitt. Era stato il tabloid britannico Sun a lanciare lo scoop. “Chi li ha visti, al bar dello Chateau Marmont di Los Angeles, ha detto che tubavano e flirtavano come due ragazzini innamorati” scriveva il quotidiano. Ma forse, come spesso accade, era solo gossip. (fonte CNN)