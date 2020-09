Charlize Theron è single e felice. L’attrice 45enne mamma di due figli, racconta di non uscire con un uomo da cinque anni.

Charlize Theron single e felice. L’attrice non esce con un un uomo da cinque anni. La mamma di Jackson, 8 anni, e August di 5, lo ha raccontato al The Drew Barrymore Show.

Alla collega, la Theron ha svelato: “Non ho avuto appuntamenti per cinque anni ma resto aperta quando gli amici mi dicono ‘dovresti uscire con qualcuno o dovresti conoscere questo tipo’”.

L’attrice ha raccontato che lei si ritiene aperta ma solo a qualcosa di veramente grande .

“Sono in un momento della mia vita nel quale l’altro deve arrivare con tanta roba”.

“E non quel tipo di roba che uno pensa, la mia vita è così bella che l’altro dovrebbe portare come minimo la stessa bellezza o forse ancora di più perché non sarei in grado di accettare qualcosa di meno”.

“Non mi sento affatto sola”

La Theron ha aggiunto altre considerazioni interessanti. “Posso affermare con sincerità di non sentirmi affatto sola”.

“Da quando ho avuto i miei figli, non che siano un rimpiazzo di qualcosa o che ti rendano meno interessata a qualcos’altro, io continuo a sparare le mie cartucce ma le priorità sono cambiate, essere genitori è un grande lavoro”.

“A fine serata vado a letto e penso: “O mio Dio, non avrei voluto altro da questa giornata” (fonte: D Repubblica).