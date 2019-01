MONACO – Charlotte Casiraghi e Dmitri Rassam si sono lasciati? Secondo il giornale di gossip Oggi sembrerebbe di sì, ma dal Principato arriva una mezza smentita.

Secondo Oggi, la figlia di Carolina di Monaco avrebbe lasciato il figlio di Carole Bouquet e padre del figlio Balthazar, nato solo tre mesi fa. I due, che stanno (o stavano) insieme da due anni circa si sarebbero dovuti sposare la scorsa estate in Italia, ma le nozze sono state poi rinviate in inverno, dopo la nascita del figlio, avvenuta ad ottobre. Ma è stato di nuovo tutto annullato.

Secondo Oggi sarebbe stato proprio questo il motivo della fine della relazione. Ma da Palazzo Grimaldi è arrivata una nota che stigmatizza il gossip e che è stata pubblicata da Elle Francia: “Mademoiselle Charlotte Casiraghi e Mr. Dimitri Rassam, tormentati dai tabloid, negano formalmente tutti gli inconsistenti rumors che circolano in merito alla loro separazione. La spiegazione a queste informazioni ciniche e false è semplice: esasperare una situazione che non è – e mai è stata – significa volerle dare un prezzo, dal momento che annunciare una separazione corrisponde sempre a un ottimo motivo per acquistare giornali”.

Ma non finisce qui. Perché nel comunicato reale si scrive anche che “dati i danni che il gossip in sé ha arrecato ai diretti interessati, come anche ai figli e alle persone a loro care, entrambi sono d’accordo a procedere legalmente con il proprio avvocato prima di arrivare in tribunale”.