ROMA – Checco Zalone e Mariangela Eboli sono pronti a sposarsi. La coppia, che ha già due figlie Gaia e Greta, si è conosciuta 10 anni fa e ora il settimanale Chi ha sorpreso la Eboli a provare dei vestiti da sposa. Una ricerca del vestito che, secondo il settimanale di gossip, indica che la grande data è ormai prossima.

Checco, alias di Luca Medici, ha 40 anni ed è un comico di successo e ora è pronto al grande passo. Nella rivista diretta da Alfonso Signorini che ha pizzicato la Eboli a caccia del vestito bianco, si legge:

“Qualche giorno fa Luca e Mariangela con le bambine sono andati a Montalbano di Fasano, un paesino in provincia di Brindisi. E fra un gelato e due passi, Mariangela ha preso la loro primogenita, Gaia, ha lasciato alle cure di Luca la piccolina, Greta, e ha mosso verso l’atelier di Maria Soleti[…] E lì, dove le vetrine erano state appositamente schermate con della velina bianca per mantenere il riserbo sul modello scelto, Mariangela è stata poi raggiunta dalla mamma Marilena, dal babbo Bruno e, infine, dalla sorella Manuela. Come sempre capita quando in Italia ci si sposa, tutta la famiglia viene coinvolta”.