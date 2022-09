Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni: età, dove è nato, lavoro, vita privata, politica

Andrea Giambruno, giornalista Mediaset, 41 anni, conduttore di Studio Aperto, è il compagno di Giorgia Meloni e padre della loro figlia Ginevra, 6 anni.

Andrea Giambruno, chi è il compagno di Giorgia Meloni

Giambruno, classe 1981 (41 anni), è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Conclusi gli studi al liceo scientifico di Monza e si è poi laureato in filosofia all’università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia). Giambruno è molto riservato, non ha profili social attivi e quindi le uniche immagini di lui insieme a Giorgia Meloni e alla loro figlia, Ginevra (nata nel 2016, quando Meloni era impegnata nella campagna elettorale per diventare sindaca di Roma), sono state condivise nel corso di questi anni. Andrea e Giorgia vivono a Roma, città dove lui si è trasferito per seguire la compagna.

Interessante è sapere che i due appartengono a casacche politiche diverse e a renderlo noto fu Meloni ospite in una puntata del programma “Il Testimone” condotto da Pif: “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera”.

Il primo incontro tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni

Un particolare è stato raccontato da Giambruno al settimanale “Chi” sul loro primo incontro e poi sul loro primo appuntamento. “Quella famosa è Giorgia, non sono io. Sono il signor Meloni e ne sono orgoglioso”, affermò Giambruno. L’amore tra i due scattò una sera a Milano, negli studi Mediaset, Meloni era ospite di Quinta Colonna, programma di cui Giambruno era autore: “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei risponde ‘E dammi sta banana’”. “In una ripresa pubblicitaria – continuò nel racconto il giornalista – se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostro occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”.

Il primo appuntamento arrivò non molto dopo: “Una sera a Milano, ristorante fuori dai soliti giri, lei vestitino nero al ginocchio, stivaletti scuri e giacchetto di pelle. Bellissima lei, magnifico il momento”, ricorda così Andrea il primo vero incontro con la futura mamma della sua bambina.

Il loro rapporto

In un’intervista al Corriere della Sera, Giorgia Meloni ha definito Andrea “un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo”.