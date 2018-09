ROMA – Chiara Biasi, la nota fashion blogger, secondo quanto riportato da Bitchyf.it, avrebbe dichiarato di essere “bisex”. La giovane ha chiuso male la storia col calciatore Simone Zaza e solo oggi su Instagram, in risposta ad una domanda in merito al suo orientamento sessuale, avrebbe confessato.

“A domanda diretta “Vorrei una risposta sincera, sei lesbica?” – scrive Bitchyf.it – Chiara Biasi ha risposto “bisex” senza lasciare molto spazio all’immaginazione. Ovviamente – specifica il sito – potrebbe essere una risposta troll ad un commento ritenuto superficiale”.

Quanto guadagna Chiara Biasi? Svelata la cifra che incassa per un solo post social

Chiara Biasi ha confessato, in una puntata di Emigratis, la cifra che guadagna (grosso modo) per un singolo post social. Spronata da Pio e Amedeo a parlare durante un pranzo a Valencia, dove fino a poco tempo fa abitava con il fidanzato Simone Zaza, la fashion blogger ha rivelato la cifra. “10 mila euro a post“: ha detto la friulana. Insomma per pubblicizzare un qualsiasi prodotto sul suo profilo Instagram la bella mora arriva ad incassare tanto.

La fashion blogger ha anche detto di ricevere spesso ‘regali’ dalle aziende e di essere invitata in hotel e resort gratis. “Basta che mi taggo in un posto e per loro è pubblicità”, ha rivelato ancora Chiara.