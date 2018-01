Chiara Ferragni ironizza sulla scena dell’armadio di Cecilia Rodriguez: “L’attrice…”

ROMA -Anche Chiara Ferargni ironizza sulla vicenda dell’armadio che ha visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Chiara Ferragni e Fedez sono volati negli Stati Uniti per poter far nascere in tutta tranquillità il loro primogenito. E dagli Stati Uniti Fedez ha pubblicato questa breve storia su Instagram. Ad un certo punto domanda a Chiara Ferragni: “Amore, ma hanno trovato Paola (protagonista del film che stavano guardando, ndr)?”. E subito la fashion blogger risponde: “Sì, era nell’armadio con Chechu”.

Immediatamente, i due fidanzatini sono scoppiati a ridere e Fedez ha commentato: “Ma dai amore…”.

