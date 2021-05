Chiara Ferragni, compleanno a L’Andana Tenuta la Badiola: con lei Fedez, Leone e Vittoria

Chiara Ferragni festeggia il compleanno a L’Andana Tenuta la Badiola. Si tratta di un resort di lusso in Toscana. La Ferragni compie 34 anni. E’ infatti nata a Cremona il 7 luglio 1989.

Chiara Ferragni, compleanno a L’Andana Tenuta la Badiola

Chiara Ferragni si è trasferita per il weekend nel resort L’Andana Tenuta la Badiola con tutta la famiglia. Quindi, con lei ci sono Fedez, il primogenito Leone e la piccola Vittoria. Tutto il viaggio è documentato (e lo sarà tutto il weekend, ne siamo certi) attraverso i seguitissimi social network della influencer.

Il messaggio di auguri di mamma Marina Di Guardo

Mamma Marina Di Guardo ha scritto un post per fare gli auguri alla figlia, allegando annche una foto di Chiara da piccola: “Sembra ieri. L’aria profumava di rose, fuori e dentro di me. Tu eri lì e io non riuscivo a credere al miracolo cui stavo assistendo. Rannicchiata tra le mie braccia, ti osservavo: la mia prima bimba. Rosea come pesca, calda come amore, pura come sempre sarai. Buon compleanno amore mio”.

Chiara Ferragni fiera di Fedez dopo il Primo Maggio

Chiara Ferragni si era apertamente schierata col marito Fedez dopo le polemiche sul Primo Maggio. Fedez aveva denunciato tentativi di censura da parte della Rai prima del suo intervento al Concertone. Ne è nato un polverone che ancora oggi fatica a scemare. Ecco cosa ha detto la Ferragni su Instagram: ”Devo dire che sono super fiera di Fedez, non potrei essere più fiera di così. Avere il coraggio di andare contro tutto e contro tutti per dire quello che si pensa non è cosa da poco”.