Chiara Ferragni e Fedez, lite sullo yacht di Diego Della Valle. Ecco cosa è successo

Tutti litigano. Anche… Chiara Ferragni e Fedez. Il settimanale Chi ha paparazzato i Ferragnez nel bel mezzo di un litigio al largo della Costiera Amalfitana. Precisamente in località yacht di Diego Della Valle. Ma andiamo con ordine.

Chiara Ferragni e Fedez, la cronaca della lite

Il settimanale Chi, che ha paparazzato la lite sul nuovo numero, racconta di un “uragano” “che scatena in lui una rabbia furibonda e che fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno, anzi: Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorno a Milano”.

Chi ricostruisce l’estate della coppia, dal periodo in una lussuosa villa in Sardegna al trasferimento in Campania a bordo dello yacht Mia, insieme alle sorelle di lei Valentina e Francesca e i rispettivi compagni ed altri due amici. Poi il gruppo trasloca su un altro yacht, l’Altair, di proprietà dell’imprenditore Diego Della Valle (la Ferragni infatti è nel CdA di Tod’s). Qui sarebbe avvenuto il misfatto.

Fedez e Chiara Ferragni, la lite e la fine delle vacanze

“Fedez – racconta il settimanale – esplode come un ciclone e inveisce contro la moglie, lei risponde, cerca di calmarlo, poi scoppia a piangere disperata. Durante la lite il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti”.

La ricostruzione del magazine prosegue con il ritorno sull’altro yacht, quindi Mia, e Fedez che si estranea con Chiara che viene consolata dalle sorelle. E non è tutto, perché pare che il giorno dopo la Ferragni sia andata a cena senza il marito, che sarebbe rimasto in disparte sino alla fine delle vacanze. Insomma: tutti litigano. Anche Chiara Ferragni e Fedez. Ora ne abbiamo le prove.