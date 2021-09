Chiara Ferragni e Fedez non hanno chiuso occhio perché loro figlia Vittoria non è stata bene. Ma cosa ha avuto? Dolori lancinanti per il processo di comparsa dei denti all’interno del cavo orale.

Chiara Ferragni e Fedez non hanno chiuso occhio perché loro figlia Vittoria è stata male per la dentizione

A spiegarlo, è la stessa influencer con un post pubblicato sui social network per tranquillizzare i suoi followers.

«È stata una notte terribile, Vittoria è stata male…Terribile notte con Vittoria, così dolorante per la dentizione».

The Ferragnez, chi sono Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia italiana più popolare sui social network. Infatti entrambi hanno tantissimi followers sia su Facebook che su Instagram. Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un rapper italiano. Chiara Ferragni, invece, è un’imprenditrice, blogger e designer italiana. Sui social network, condividono ogni aspetto della loro vita.

Infatti nelle storie di Instagram pubblicano sia i loro prossimi progetti professionali, che gli aspetti più intimi della loro vita privata. Non a caso, possiamo trovare molti post e storie Instagram sui loro figli. Leone, che è quello più grande, è già una leggenda su Instagram!

The Ferragnez, ecco quando uscirà la serie tv sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez

La serie tv in 8 episodi prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre 2021.