ROZZANO (MILANO) – Lui in canotta rossa con i tatuaggi ben in vista, lei con un completo nero con banane gialle e un grosso bouquet di rose dello stesso colore tra le mani: si sono presentati così Fedez e Chiara Ferragni al Comune di Rozzano, alle porte di Milano, per le pubblicazioni del matrimonio che si terrà il primo settembre a Noto, in Sicilia.

Lui, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è cresciuto infatti a Buccinasco, non lontano da Rozzano. I due hanno anche postato un video della loro visita al Comune, un filmato in cui Chiara, eccitata, grida “Oggi sposi”, mentre Fedez commenta: “Un raro esemplare di Ferragni in quel di Rozzano, grande, amore”.

Molto divertiti i commenti dei follower, che certo non si aspettavano di vedere la coppia patinata nell’hinterland milanese: “Rozzano è la nuova city”, ha commentato qualcuno. E qualcun altro: “Rozzangeles! Lo sapevo che le foto dal terrazzo con la jacuzzi erano tutti fotomontaggi”. E ancora: “Vestiti così, Rozzanesi perfetti…”, “Se vi sposate a Rozzano fatemelo sapere, vi invito a casa per un caffè…”.