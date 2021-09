Chiara Ferragni e la foto con lo slip trasparente su Instagram, i followers: “Ci ha fatto vedere tutto”. La moglie del cantante Fedez è tornata a far discutere sui social network con una lingerie davvero provocante.

Chiara Ferragni e lo stip trasparente pubblicizzato su Instagram, la foto riceve consensi e critiche

Il post ha raccolto migliaia di commenti. Fedez ed altri vip, tra loro Cecilia Rodriguez, hanno gradito la sua sensualità. Così come diversa gente comune. Ma ovviamente non si può piacere a tutti.

Così alcuni l’hanno anche criticata con commenti del tipo: “E’ una mamma, non dovrebbe farsi vedere così”. Oppure: “Con questa foto, ci ha fatto vedere praticamente tutto. Ora non potrà più inventarsi nulla…”.

Chiara Ferragni e la foto con slip trasparente che fa discutere, obiettivo commerciale raggiunto

Comunque, ogni tipo di commento fa il suo gioco visto che è una influencer. Infatti Instagram segue la stessa logica di Facebook e degli altri social network e tende ad evidenziare, sulle homepage degli utenti, i post con la maggiore interazione.

In altri termini, più è commentata (positivamente o negativamente), più è virale. E dato che in questo post sta sponsorizzando un completo intimo di una nota azienda, le conviene essere virale per raggiungere più pubblico possibile.

Essendo una influencer, la Ferragni utilizza spesso Instagram per commercializzare prodotti. Anche questa volta, il suo obiettivo è stato centrato perfettamente.