MILANO – Dior per la sposa, Versace per lo sposo: Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto gli stilisti per gli abiti delle nozze che verranno celebrate il primo settembre a Noto, in provincia di Agrigento. La blogger cremonese indosserà un vestito creato appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri, mentre le sue damigelle avranno abiti ecosostenibili firmati Alberta Ferretti e realizzati in collaborazione con Eco-Age, l'associazione che promuove la sostenibilità nella moda.

Le sorelle della sposa, Valentina e Francesca Ferragni, e le amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci indosseranno un abito plissettato in georgette di seta rosa con intarsi di pizzo, nella duplice versione con profonda scollatura a V o con scollo a cuore.

“Quando mi è stato chiesto da Chiara di disegnare gli abiti per le sue damigelle – racconta Alberta Ferretti – ho subito accettato, pensando a un modo per rendere questo progetto ancora più speciale. Il glamour e la moda sono sempre più attenti al mondo che ci circonda e alle cause meritevoli, quali l’ecosostenibilità. Con la creazione di questi abiti ecosostenibili abbiamo voluto rendere un evento così multimediale e virale come il matrimonio di Chiara e Fedez l’occasione per comunicare anche un messaggio di bellezza etica”.

“Sono emozionata nel sapere che Alberta faccia parte di questo momento importante della mia vita. È stata una delle prime designer a credere in me, per questo – commenta la sposa – sono certa che avere i suoi abiti eco per le mie damigelle possano essere un vero porta fortuna”.