MILANO – La raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez fa flop: in 20 giorni ha raggiunto appena quota 3mila euro. Si tratta dei soldi che verranno destinati a una causa "specifica e speciale scelta tra le numerose richieste ricevute in queste settimane dai fan alla mail charity@theferragnez.com", spiegano.

Ma per la coppia più glamour mondo social italiano pare davvero poca cosa, considerato che mancano ormai meno di dieci giorni alle nozze a Noto, in Sicilia.

L’obiettivo del crowdfunding lanciato in stile lista nozze è di raggiungere i 50mila euro. In un video postato sul web Chiara Ferragni e Fedez avevano chiesto agli invitati e ai fan di non fare regali agli sposi ma di versare il corrispondente del dono attraverso la raccolta fondi attivata su GoFundMe.com. “Vogliamo cogliere l’occasione di poter aiutare in concreto uno o più dei nostri fan – raccontano nel video – quindi non donare a una onlus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi”.

Ad oggi, per, solo cinque persone hanno donato, e tre di loro hanno anche voluto mantenere l’anonimato. La saga dei Ferragnez, insomma, continua a stupire. E’ stata a misura di show da quando, il 6 maggio del 2017, Fedez ha chiesto in sposa Ferragni davanti a 10mila persone all’Arena di Verona. Poi è nato Leone, e anche in quel caso gravidanza prima e maternità poi sono state dettagliatamente raccontate sui social. Stesso discorso per l’invito di nozze, un video diventato subito virale sul web. E adesso la lista nozze con crowdfunding. Che però non sembra aver avuto un grande successo.