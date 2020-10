Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina? Ecco cosa ha scritto l’influencer su Instagram

Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina? Almeno così rivela il settimanale Oggi.

Chiara Ferragni e Fedez pochi giorni fa avevano annunciato la gravidanza con un post su Instagram: “La nostra famiglia si sta allargando”.

Ma è la stessa Ferragni, in una storia Instagram, a mettere poi in dubbio il fiocco rosa: “Ma questi giornali che confermano notizie mai confermate da noi?”

Quindi? Quindi non resta che aspettare.

L’anticipazione

La notizia, per la verità, era stata in qualche modo anticipata alcuni giorni fa. Sempre sui social, infatti, Ferragni aveva postato una storia insieme a Leone e Fedez e la scritta: “Esattamente due anni fa”. E ancora: “Abbiamo delle grandi novità per voi”.

E così, come già per l’arrivo del piccolo Leo, anche questa volta la coppia Ferragnez ha voluto condividere con i propri follower la gioia di un nuovo arrivo in famiglia.

La coppia

Chiara Ferragni e Fedez, 33 anni lei e 31 lui, hanno iniziato a frequentarsi nel 2016. Il matrimonio è arrivato nel 2018, a Noto, in Sicilia, dopo la proposta di nozze fatta da Fedez sul palco dell’Arena di Verona durante il concerto per il tour Comunisti col Rolex.

In smoking, in ginocchio, Fedez ha detto commosso “Non servono anelli per tenerci insieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì”.

Poco prima, la nascita di Leo, il 19 marzo del 2018, in una clinica di Los Angeles, dove la coppia ha trascorso la fase finale della gravidanza di Chiara Ferragni. (Fonti: Ansa, Instagram)