COMO – Vacanze sul lago di Como per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia avrà voluto emulare George Clooney e Amal e si è trasferita per qualche giorno in una villa sul Lario insieme al piccolo Leone e al cagnolino Matilda, oltre che a mamma Marina Di Guardo e alle sorelle.

I Ferragnez hanno ovviamente documentato tutto sui social. E ai fan non è sfuggito un dettaglio. Nello scatto di famiglia postato su Instagram da Fedez, infatti, ai follower non è sfuggito un dettaglio in un certo senso tabu per la blogger: i piedi.

“Tutto molto bello, ma le scarpe di tua moglie sono illegali in 92 Paesi nel mondo”, ha scritto ironica una follower, conquistando 50 like. E qualcun altro ha aggiunto: “La combo piedi a rastrello + ciabattino del dopoguerra è il giusto mix antisesso”.

Naturalmente c’è stato anche chi ha preso le difese di Chiara Ferragni: “Peccato che non si vesta per piacere a voi”. In ogni caso le ciabattine di Hermes ai piedi della cremonese non sono state molto apprezzate.

Del resto non è la prima volta che i suoi piedi sono oggetto di dibattito sui social. Lei, alta e magra, ha delle lunghe estremità che non piacciono a tutti. Ma non sembra interessarsene molto. E intanto macina, anche questa volta, centinaia di migliaia di like. (Fonte: Instagram)