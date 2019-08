Chiara Ferragni e Fedez: la foto con il conto è virale. Le loro facce...

ROMA – Le loro facce non lasciano molti dubbi. Chiara Ferragni e Fedez stupiti dal conto troppo salato? Uno scatto ha fatto impazzire la rete ed è stato condiviso proprio dallo stesso Fedez in una delle sue stories su Instagram. I Ferragnez sono in vacanza a Ibiza insieme al piccolo Leone e a qualche amico e pur concentrandosi molto sul bambino si sono concessi una serata in discoteca tra adulti.

Nella foto Chiara Ferragni tiene in mano uno scontrino che sicuramente è il conto del locale, e accanto a lei c’è Fedez con i capelli biondi. La blogger ha un volto contrariato, come se la cifra fosse diversa da quella immaginata, così come anche Fedez che sembra quasi stupito dalla cifra che si è trovato davanti.

Ovviamente il web tra ironia e commenti vari si è scatenato. “E non c’era nemmeno l’acqua”, ha commentato uno con un chiaro riferimento all’acqua con il marchio “chiara Ferragni” da 8 euro a bottiglia. Insomma, anche i ricchi a volte sembrano sorpresi da cifre troppo alte, soprattutto in discoteca tra drink e bottiglie varie. Dopo la smorfia i due non avranno comunque avuto problemi a pagare il conto salato e poi tornare a casa dal piccolo Leone. (Fonte Instagram).