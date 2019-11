MILANO – Paura in casa Ferragnez e corsa all’ospedale per il piccolo Leone. Il figlioletto della coppia ha avuto un incidente domestico: è inciampato mentre scorrazzava per casa e ha battuto la testa contro un battiscopa. Alla vista del sangue mamma Ferragni e papà Fedez si sono precipitati al Pronto Soccorso, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio.

A raccontare gli attimi di paura sono stati proprio Chiara Ferragni e Fedez con un video su Instagram. “Ho perso 20 anni di vita – esordisce la fashion blogger nel filmato – Ora Leo sta bene però praticamente è finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa. Quindi aveva un taglio qua (indica la fronte, ndr) e lo abbiamo dovuto portare la pronto soccorso gli hanno dato sei punti, sta bene adesso”.

Con la voce ancora tremante la Ferragni ha quindi rassicurato i follower. Accanto a lei il marito Fedez, che spiega: “Sembra tragica detto così, però Leo sta bene, sembra un pallone da basket ora però sta bene. E’ stato un pomeriggio intenso”.

In seguito all’incidente domestico Chiara Ferragni ha deciso di annullare una live social nella quale avrebbe dovuto rispondere alle domane dei suoi fan sul suo docu-film “Unposted”. Annullato anche il viaggio in Lapponia, previsto a giorni. La famiglia ha preferito raccogliersi nel calore del focolare domestico per riprendersi dal brutto spavento.

Fonte: Instagram