MILANO – Chiara Ferragni e Fedez hanno portato il figlio Leone per la prima volta in Italia. La famiglia più social è arrivata a Milano, ma la casa in zona Brera non è ancora pronta, e così alloggeranno a Palazzo Parigi accolti da regali e palloncini.

Il quotidiano Il Giorno scrive che l’arrivo è stato curato nei dettagli e che Chiara e Fedez hanno raccontato la loro avventura nelle Storie di Instagram, dalla partenza fino all’atterraggio: