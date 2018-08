ROMA – Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno il prossimo primo settembre a Noto, in Sicilia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sulla lista di nozze la coppia era stata chiara: aveva detto no ai doni e in un video aveva chiesto agli invitati, e ai fan, di versare il corrispondente del regalo attraverso la raccolta fondi attivata su GoFundMe.com.

La somma raccolta andrà poi devoluta a una causa “specifica e speciale scelta tra le numerose richieste ricevute in queste settimane dai fan alla mail charity@theferragnez.com”. Lo scopo è “aiutare in concreto uno o più dei nostri fan, quindi non donare a una onlus, ma donare direttamente a una causa meritevole di uno di voi”. Peccato però che a pochi giorni dal matrimonio siano stati raccolti solo 11mila euro (nonostante l’obiettivo prefissato sia di 50mila euro) dai futuri sposini, ricevuti da 23 donatori.

Ovviamente in rete si è scatenato il delirio quando i media hanno riportato la cifra fino a quel momento raccolta. Molti ne hanno approfittato per criticare i futuri marito e moglie. O meglio, gli amici “tirchi” invitati alle nozze.

Nella raccolta fondi ci sono anche (come dimostrano gli screenshot allegati) le ‘bustine’ dei genitori e della nonna del rapper. Mamma Annamaria (detta Tatiana) e papà Franco hanno dato al figlio mille euro, mentre nonna Luciana, che augura al nipote e a Chiara una meravigliosa vita insieme, 400 euro.